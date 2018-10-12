Тимошенко "поздравила Украину с огромным шагом к предоставлению Томоса об автокефалии УПЦ"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Батькивщина".

"Это большое, ожидаемое и светлое событие, которое определяет историю страны, историю нации на много лет, а может, и на несколько веков вперед. Церковь должна объединять людей, вести их к добру и свету, как и люди должны помогать друг другу! В этом – суть христианства, его большая миссия и духовное назначение", - написала она на своей странице в Facebook.

Лидер "Батькивщины" с сожалением отметила, что в Украине церковь десятилетиями пытались сделать разъединяющим и дестабилизирующим фактором.

"Кто-то извне постоянно вмешивался в наши дела, пытался ругать нас, разводить по разным церквям и указывать, каким богам молиться. Отныне этого не будет!" – подчеркнула политик.

Юлия Тимошенко отметила, что Украинская церковь – одна из древнейших и самых известных во всем православном мире.

"Более тысячи лет прошло с тех пор, когда Великий Владимир крестил Киевскую Русь. У нас есть история, традиция, своя Божья истинная вера и свой праведный путь. И наконец историческая справедливость восстановлена. У нас будет своя действительно независимая церковь", – отметила она.

Создание единой Украинской церкви лидер партии назвала путем к объединению, миру, согласию и взаимному уважению и любви к ближним.

"Я от всего сердца благодарю всех, кто приобщился к великой миссии объединения украинских церквей, кто мечтал об этом, верил, и уже самой верой приближал знаменательное событие", – подытожила Юлия Тимошенко.

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