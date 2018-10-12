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12.10.18 12:39

Кричалку "Хто ня скача - той маскаль!" признали экстремистской в Беларуси

В Беларуси признали экстремистской кричалку "Кто не скачет, тот москаль" и будут наказывать за ее скандирование.

фанаты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Соответствующее решение принял суд.

Для нарушителей предусмотрен денежный штраф или административный арест.

Весной 2015 году группа молодых людей использовала кричалки с таким текстом во время празднования Дня Воли в Минске. Вскоре Республиканская экспертная комиссия признала видео об этом экстремистским и включила его в Республиканский список экстремистских материалов, запрещенных для распространения и цитирования. Между тем сама кричалка формально запрещенной не считалась.

8 сентября 2018 года во время матча сборных Беларуси и Сан-Марино белорусские фаны скандировали популярный лозунг, что вызвало возмущение в России.

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