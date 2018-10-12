Кричалку "Хто ня скача - той маскаль!" признали экстремистской в Беларуси

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
Соответствующее решение принял суд.
Для нарушителей предусмотрен денежный штраф или административный арест.
Весной 2015 году группа молодых людей использовала кричалки с таким текстом во время празднования Дня Воли в Минске. Вскоре Республиканская экспертная комиссия признала видео об этом экстремистским и включила его в Республиканский список экстремистских материалов, запрещенных для распространения и цитирования. Между тем сама кричалка формально запрещенной не считалась.
8 сентября 2018 года во время матча сборных Беларуси и Сан-Марино белорусские фаны скандировали популярный лозунг, что вызвало возмущение в России.