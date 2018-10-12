Украинское законодательство не дает инструментов для наказания людей за двойное гражданство, - Климпуш-Цинцадзе

"Невозможно служить двум царям, невозможно служить двум государствам, реализовывая политику государства. Поэтому, если кто-то начал увольняться, то это как минимум позиция более честная, чем та, которая предусматривает наличие двух паспортов двух государств и присяги на верность еще какому-то государству", - сказала она на брифинге в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о случаях увольнения закарпатских чиновников, которые имеют гражданство Венгрии, в связи с внесением их в список на сайте проекта "Миротворец", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что в украинском законодательстве четко определено, что Украина признает только одно гражданство, однако нет механизмов для наказания людей за двойное гражданство.
"К сожалению, наше украинское законодательство не дает действенных инструментов для того, чтобы каким-либо способом штрафовать, каким-либо способом наказывать тех людей, которые решили, что они хотят иметь два гражданства", - добавила вице-премьер.
В связи с чем, она считает, что этот вопрос должен быть проработан законодателями Украины.
"Но на государственной службе и в соответствии с законом о государственной службе, я не вижу способа, при котором люди могут себе позволить работать с двумя или тремя паспортами", - подчеркнула вице-премьер.