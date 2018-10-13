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13.10.18 10:49

Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военно-морские силы ВС Украины во исполнение решения СНБО провели учения на Азовском море.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы Минобороны и АП

Комплексные тактические учения разнородных военных сил по обороне участка морского побережья призваны проверить готовность украинской армии и других военных формирований к отражению возможной российской агрессии с морского направления на Азове.

В военных учениях принимают участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения Военно-морских Силы Украины и Сухопутных войск. В учениях в тесной координации с ВСУ действуют подразделения Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Всего в учениях принимают участие 600 военнослужащих и 150 единиц техники.

На учениях присутствовали Президент Украины Петр Порошенко, Секретарь СНБО Александр Турчинов, Министр обороны Степан Полторак, руководство Генштаба и оборонных структур.

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После просмотра хода учений Петр Порошенко отметил, что военные "отработали на твердую "двенадцать" и поблагодарил командование и личный состав подразделений, которые принимали участие в учениях.

"Проинспектировал комплексные тактические учения сил по обороне морского побережья. Наши военнослужащие готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове. Командиры способны качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группами войск при ведении боевых действий на суше, на море и в воздухе", - написал  Президент на странице в Facebook.

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Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 01

Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 02
Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 03
Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 04

Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 05
Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 06
Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 07

Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 08
Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 09

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