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13.10.18 10:49

Украина начала манёвры на Азовском море - выполняется решение СНБО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военно-морские силы ВС Украины во исполнение решения СНБО провели учения на Азовском море.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы Минобороны и АП

Комплексные тактические учения разнородных военных сил по обороне участка морского побережья призваны проверить готовность украинской армии и других военных формирований к отражению возможной российской агрессии с морского направления на Азове.

В военных учениях принимают участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения Военно-морских Силы Украины и Сухопутных войск. В учениях в тесной координации с ВСУ действуют подразделения Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Всего в учениях принимают участие 600 военнослужащих и 150 единиц техники.

На учениях присутствовали Президент Украины Петр Порошенко, Секретарь СНБО Александр Турчинов, Министр обороны Степан Полторак, руководство Генштаба и оборонных структур.

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После просмотра хода учений Петр Порошенко отметил, что военные "отработали на твердую "двенадцать" и поблагодарил командование и личный состав подразделений, которые принимали участие в учениях.

"Проинспектировал комплексные тактические учения сил по обороне морского побережья. Наши военнослужащие готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове. Командиры способны качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группами войск при ведении боевых действий на суше, на море и в воздухе", - написал  Президент на странице в Facebook.

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Украина начала манёвры на Азовском море - выполняется решение СНБО 01

Украина начала манёвры на Азовском море - выполняется решение СНБО 02
Украина начала манёвры на Азовском море - выполняется решение СНБО 03
Украина начала манёвры на Азовском море - выполняется решение СНБО 04

Украина начала манёвры на Азовском море - выполняется решение СНБО 05
Украина начала манёвры на Азовском море - выполняется решение СНБО 06
Украина начала манёвры на Азовском море - выполняется решение СНБО 07

Украина начала манёвры на Азовском море - выполняется решение СНБО 08
Украина начала манёвры на Азовском море - выполняется решение СНБО 09

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