"Россия будет защищать интересы православных": в Кремле заявили о возможности вмешательства в вопрос создания поместной церкви в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

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"В случае, если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия защищает интересы русскоговорящих, то так же, и об этом неоднократно говорил (президент РФ Владимир. - Ред.) Путин, Россия будет защищать интересы православных. Это абсолютно обоснованная и абсолютно понятная позиция", - сказал Песков, комментируя домыслы российской пропаганды о том, что в Украине якобы анонсировали проведение рейдерских захватов и нападения на церкви Московского патриархата.

При этом Россия будет реагировать на соответствующие действия, "исключительно политико-дипломатическими способами", - уточнил он.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.