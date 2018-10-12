За неделю ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 6,6 тыс. нарушений режима прекращения огня, а также гибель трех детей, - Хуг

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировали более 6600 нарушений режима прекращения огня. С начала года, по наблюдениями миссии стороны нарушали режим прекращения огня более 218 тыс. раз", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что за прошлую неделю погибли трое детей, еще один ребенок получил ранения.

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"Дети, всего 28 в этом году, погибли или получили ранения потому, что вооружения не были отведены, стороны не отвели силы и средства, а мины и до сих пор находятся в земле, а из оружия стреляли взрослые. Это не несчастный случай или ошибка", - отметил замглавы миссии.

По его словам, на прошлой недели СММ зафиксировала размещение танка (Т-64) в неподконтрольном правительству Верхнеширокинском, а также гаубицу (D-20, 152 мм) зафиксированную в подконтрольной правительству Делиевке.

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"Обе единицы, как и другие более 3 тыс. единиц, которые были зафиксированы СММ в этом году являются нарушением подписанных правительством договоренностей", - рассказал А.Хуг.