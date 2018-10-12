"Киевтеплоэнерго" уже может возобновить горячее водоснабжение в столице. Надеемся, что это произойдет максимально быстро, - Перелома

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что договор заключен на условиях, предусмотренных постановлением КМУ №187 от 22.03.2017 "О возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" . Это означает, что "Киевтеплоэнерго" будет получать газ на льготных условиях, определенных правительством для производителей тепла, обеспечивающих тепловой энергией население и других защищенных потребителей.

Одновременно с подписанием договора "Нафтогаз" предоставил "Киевтеплоэнерго" номинации на вторую декаду октября. Поэтому, "Киевтеплоэнерго" имеет возможность восстановить горячее водоснабжение в Киеве и своевременно начать отопительный сезон.

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"Как и другие киевляне, мы надеемся, что горячее водоснабжение в столице будет восстановлено максимально быстро. Договор с "Киевтеплоэнерго" заключен на тех условиях, которые прямо определены законодательством. Мы предлагали это компании еще весной. Мы надеемся, что, если в других городах кто-то будет менять управляющего теплоснабжающим предприятием, все необходимые действия будут приняты заранее, чтобы не вызывать неудобства для потребителей. Все спорные вопросы между субъектами хозяйствования надо решать вовремя и исключительно в правовом поле", - отметил первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

Напомним, что согласно мировому соглашению, "Киевтеплоэнерго" становится правопреемником по всем договорам "Киевэнерго" с "Нафтогазом" и, соответственно, по долговым обязательствам на сумму около 2,4 млрд грн. Стороны согласились, что вопрос штрафных санкций, по которым еще не завершились судебные процессы, не является предметом урегулирования мирового соглашения и будут решаться отдельно в судебном порядке.