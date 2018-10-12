СБУ не проверяла связи с РФ и состояние семьи замглавы СВР Семочко. ДОКУМЕНТ

Об этом, как пишет УП, сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ СБУ.

"Проверка указанной в запросе информации о членах семьи должностного лица другого государственного органа Службой безопасности не проводилась", – отметили в ведомстве.

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В свою очередь, на аналогичный вопрос, проводился ли анализ обличительной информации, в Администрации Президента отвечать отказались. У Порошенко сказали, что такой ответ не предусмотрен законодательством.

"Просим принять во внимание, что Законом "О доступе к публичной информации" не предусмотрена обязанность распорядителя информации по созданию новых видов документов и информации, проведение анализа или введение отдельного вида статистики, комментирование тех или иных событий или высказываний и т.д.", – заявили в АПУ.

В августе 2018 года Порошенко назначил Семочко заместителем руководителя Службы внешней разведки.

До этого он занимал должность начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

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Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.