Третий подозреваемый в отравлении Скрипаля должен был проконтролировать проведение операции, - "Telegraph"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"По данным "Дейли телеграф", Скотленд-Ярд, который расследует атаку с использованием нервно-паралитического вещества в городе в графстве Уилтшир, анализирует улики с перспективой изучить, выдвигать или нет обвинения в отношении Федотова", - пишет газета газета "Дэйли телеграф".

Один из источников газеты предположил, что С.Федотов мог отправиться в Великобританию, чтобы проконтролировать проведение операции. В день отравления, пишет газета, он, по некоторым данным, отправился в Солсбери, предположительно, чтобы убедиться, что С.Скрипаля и его дочери не было дома в тот момент, когда другие подозреваемые наносили отравляющее вещество на ручку двери дома С.Скрипаля.

Расследование, проводимое в отношении С.Федотова, "крайне конфиденциальное", и поэтому в Скотленд-Ярде не стали его комментировать, отметили в газете.

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В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого в причастности к отравлению полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По утверждениям СМИ, этот человек - гражданин России по имени Сергей Федотов.

Газета "Фонтанка" сообщала, что С.Федотов прибыл в Великобританию 2 марта, как и два других подозреваемых - А.Петров и Р.Боширов, но другим рейсом, а улетел из Великобритании вместе с ними 4 марта, в тот день, когда на Скрипалей было совершено покушение. Информация о С.Федотове была у британской полиции с самого начала, но по каким-то причинам ее решили не публиковать, отмечает газета.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

8 октября расследователи из Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.

9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".