Вандалы, разгромившие вагон электрички Фастов - Киев, задержаны полицией, - "Укрзализныця"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", ссылаясь на данные Нацполиции.

"Как стало известно от представителей Национальной полиции Украины в г. Фастов состоянию на 12 октября установлены и задержаны нескольких лиц, причастных к повреждению вагона электропоезда. Ими оказались местные подростки. Сейчас проводятся следственные действия. ПАО "Укрзализныця" приветствует оперативную работу правоохранительных органов и надеется на быстрое расследование, установление виновных, обстоятельств и мотивов преступления", - указывается в сообщении.

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В то же время, сайт полиции Киевской области по состоянию на 13:42 сообщает об установлении личностей хулиганов.

"За 20 минут, пока электропоезд был в пути от Фастова до Мотовиловки злоумышленники побили все окна и оторвали сиденья в четвертом вагоне. Инцидент произошел в 22:30. Около семи часов утра работники железной дороги обратились в полицию с сообщением о повреждении поезда. Несмотря на потерянное время - с момента совершения преступления прошло более восьми часов - полицейским быстро удалось установить виновников. Ими оказались семь жителей Мотовиловки в возрасте от 16 до 19 лет. Сейчас решается вопрос по их задержанию", - сказано в сообщении.