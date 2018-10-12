Омелян: Днепропетровская ОГА демонстрирует качественные изменения в дорожной отрасли

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

"Когда говорят, что в Украине нет людей, которые способны делать качественные изменения, то Днепропетровская область и Валентин Резниченко показывают - такие люди есть. Когда говорят, что ничего не меняется, то Днепропетровская область показывает – качественные изменения возможны. И эти изменения уже происходят. Мы видим совершенно новую трассу между Днепром и Запорожьем, которой не было с десяток лет. Она сделана за очень короткий промежуток времени", - отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.





Напомним, что до этого года трасса Днепр-Запорожье находилась в разрушенном состоянии. Строительство путепровода на объездной вокруг Днепра началось в 2012 году, но из-за нехватки финансирования было приостановлено. В 2018 году строительные работы возобновила Днепропетровская облгосадминистрация. Работы велись с конца апреля этого года. Кроме капитального ремонта самой трассы, был введен в эксплуатацию мост на окружной вокруг Днепра.

"На инфраструктурный объект, который простоял заброшенным шесть лет, из областного бюджета выделили более 40 млн грн. Дополнительные средства - результат реформы децентрализации Президента Украины Петра Порошенко", - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Год назад на этом же месте мы смотрели с Владимиром Омеляном на недострой, который даже не напоминал мост. Новый путепровод построили за 65 дней, и сегодня он открыт для автотранспорта. Сейчас жители и гости Днепра ездят не "петлей" через поле, а по ровной, идеальной, капитально отремонтированной дороге", - отметил советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

Общая стоимость ремонта Н-08 - более 1 млрд грн.

За прошедшие три года Днепропетровская ОГА отремонтировала около 500 коммунальных дорог, еще 130 обновляются в этом году: на 116 объектах завершен ремонт асфальтового покрытия, еще на 14 работы продолжаются.