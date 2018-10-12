"Гиацинт-Б", "Грады", "Гвоздики", гаубицы Д-30: ОБСЕ опубликовала перечень неотведенной техники наемников РФ на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС, об этом свидетельствует отчет СММ ОБСЕ, опубликованный 11 октября.

Согласно обнародованной информации, среди перечня обнаруженной техники:

- 122 мм РСЗО БМ-21 "Град" - 6 единиц;

- танк неустановленного типа - 2 единицы;

- танк Т-72 - 1 единица;

- 152 мм прицепная гаубица 2А36 "Гиацинт-Б" - 1 единица;

- 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" - 6 единиц;

- 122 мм прицепные гаубицы Д-30 - 6 единиц;

- 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" - 4 единицы;

- 120 мм минометы - 12 единиц.

Кроме того, в местах постоянного хранения вооружения наблюдатели Миссии обнаружили отсутствие семи танков Т-72 и четырех Т-64. В районе оккупированного Золотого-5 БПЛА СММ зафиксировал три новые системы траншей общей протяженностью 70 м, расположенные во дворе жилого дома.

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