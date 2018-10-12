Нацсовет ТРВ назначил внеплановую проверку "112 канала" из-за признаков разжигания вражды

Как передает Цензор.НЕТ, такое решение Нацсовет ТРВ принял 12 октября.

"На основании мониторингов эфира ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ" ("112 Украина"), г.. Киев, проведенных в сентябре - октябре 2018 года, а также обращений народного депутата Украины Рычковой Т.Б., более 30 граждан и ряда общественных организаций Национальный совет назначил компании внеплановую проверку в связи с зафиксированными признаками нарушения норм Закона Украины "О телевидении и радиовещании"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своих обращениях представители гражданского общества жалуются на нарушение правил распространения информации, журналистских стандартов, использование языка ненависти и вражды, а также распространение в эфире телеканала "112 Украина" информации, которая, по мнению заявителей, является клише российской пропаганды, подрывает основы государственности, провоцирует к протестам, манипулирует мнением людей.

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Нацсовет ТРВ сообщает, что проверка вещателя будет касаться соответствия его программ части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации" (информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательства на права и свободы человека) и абзацам четвертому и девятому части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции телепередач, подготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агресора и их отдельных действий, оправдывающих и признающих правомерным оккупацию территории Украины).

Когда проверка будет проведена, Национальный совет рассмотрит все материалы и примет соответствующее решение, сказано в сообщении на сайте регулятора.

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В четверг, 4 октября Верховная Рада одобрила предложение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Эти меры должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа".За соответсвующее постановление проголосовали 229 нардепов.

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" – указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

Народные депутаты от "Оппоблока" Вилкул и Шуфрич хотят отменить решение Рады относительно санкций. Они настаивают, что решение было принято с нарушением процедуры.