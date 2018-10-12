Подобные тезисы мы слышали от РФ как оправдание агрессии против Украины, - Беца о заявлении Кремля по "защите интересов православных"

Об этом в своем аккаунте в Твиттере заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца, комментируя заявление Кремля о возможности вмешательства в вопрос создания поместной церкви в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Подобные тезисы о "защите русскоязычного населения" мы слышали от РФ как оправдание своей агрессии против Украины", - заявила Беца.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.