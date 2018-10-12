Порошенко ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по защите национальных интересов в Черном, Азовском морях и Керченском проливе

Соответсвующий указ №320/2018, передает Цензор.НЕТ.

Указ о введении в действие решения СНБО "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе" вступает в силу с сегодняшнего дня.

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Часть решения СНБО засекречена. В рассекреченной части говорится о том, что Кабмин должен подготовить и обобщить правовую позицию Украины для подготовки консолидированной претензии Украины к Российской Федерации по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины; осуществить оценку состояния окружающей среды на севере оккупированного Крыма в связи с деятельностью завода "Крымский титан" и официально зафиксировать ее; разработать механизм взаимодействия между различными органами и предприятиями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность с целью снижения рисков возникновения кризисных ситу этой, обусловленных агрессивными действиями Российской Федерации; утвердить стратегию информационной реинтеграции Автономной Республики Крым и прочее.

Также должна быть создана рабочая ситуативная группа по защите национальных интересов Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе с целью мониторинга угроз национальной безопасности и подготовки соответствующих предложений.

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Также правительство в течение месяца должно внести в Верховную Раду законопроекты о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины с определением координат срединной линии, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты госграницы, в частности относительно определения порядка и способов привлечения подразделений ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов к выполнению задач по усилению охраны (прикрытию) госграницы и суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне.

Кроме этого, Кабмин обязан за месяц утвердить целевую программу создания государственной интегрированной информационной системы освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного и Азовского морей и бассейнах рек Днепр и Дунай и обеспечить финансирование мероприятий по ее функционированию в необходимых объемах в 2019 году.

В этот же срок правительство должно проанализировать состояние реализации программы по обустройству и реконструкции госграницы на период до 2020 года, определить их актуальность.

Правительство также должно проанализировать в месячный срок последствия создания РФ условий, усложнивших осуществление Украиной экономической деятельности в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. По итогам анализа принять меры по стабилизации социально-экономической ситуации, активизации хозяйственной деятельности и содействие привлечению инвестиций.