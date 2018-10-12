Задержан подозреваемый по делу Мартыненко, он открывал счета, на которые перечисляли "откаты", - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали человека, вероятно, причастного к завладению средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" в сумме 6,4 млн евро. Об этом НАБУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Задержанного подозревают в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (пособничество в завладении организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере).

"По данным следствия, подозреваемый лично по указанию бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко, выступал представителем компании Bradcrest Investments S.A. (Панамская Республика). В банковских учреждениях Швейцарии он открывал расчетные счета этой компании для того, чтобы на них поступали средства ("откаты") от чешской компании Skoda JS a.s. В дальнейшем таким образом на счета панамской компании поступило 6,4 млн евро", – сказано в сообщении НАБУ.

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По данным детективов Бюро, подозреваемый лично договаривался с представителями чешской компании Skoda JS a.s. относительно размеров перечислений "откатов".

Кроме того, как установило следствие, подозреваемый открыл в европейских банках еще ряд расчетных счетов компаний, бенефициаром которых был экс-народный депутат Мартыненко. С использованием этих счетов осуществлялась дальнейшая легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступных путем.

Подозреваемый находился в розыске с ноября 2017 года, сообщают в НАБУ.

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Расследование по факту завладения средств ГП "НАЭК" Энергоатом "в размере 6,4 млн евро детективы Национального бюро зарегистрировали в декабре 2015 года. Указанное производство в ноябре 2017 г. объединено с расследованием фактов завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в размере 17,28 млн долл. США. Сейчас в объединенном уголовном производстве о подозрении сообщили 11 лицам, из которых 4 находятся в розыске. Среди подозреваемых - действующие руководители ГП "ВостГОК", Государственного концерна "Ядерное топливо", НАК "Нафтогаз" Украины", ОАО "Объединенная горно-химическая компания" и структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом". 9 января 2018 г. экс-председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса и его защитникам открыт доступ к материалам уголовного производства .

20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата.

22 апреля качестве меры пресечения суд отпустил его на поруки 15 депутатов парламента, министра молодежи спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018-го суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства.