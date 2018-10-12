ПАСЕ: Россия должна вернуть Польше обломки президентского самолета, в котором погиб Качиньский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

В резолюции также содержится призыв к властям России воздержаться от любой деятельности на месте катастрофы, которую польская сторона могла бы рассматривать как оскорбительную для памяти жертв.

Резолюция призывает Польшу и Россию сотрудничать в расследовании катастрофы и привлечении виновных к ответственности.

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В документе отмечается, что выводы российской и польской комиссий о причинах катастрофы совпали в главном: самолет потерпел катастрофу в результате несчастного случая. При этом российская сторона "возлагает всю ответственность на экипаж самолета", а польская сторона часть вины возлагает на диспетчеров, а также неудовлетворительное состояние аэродрома в Смоленске.

Еще одно расследование, проведенное в Польше, как говорится в резолюции, показало, что столкновение с землей предшествовали взрывы на борту. Была выдвинута версия, что самолет мог разбиться в результате теракта. ПАСЕ считает, что отказ России передать обломки самолета польским следователям способствовала распространению в польском обществе мнения о том, что Москве есть что скрывать.

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Российская делегация не участвует в работе ПАСЕ из-за того, что ее право голоса было приостановлено в связи с аннексией Крыма. Россия отказалась платить взносы в Совет Европы, что может привести ее исключения из организации.

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