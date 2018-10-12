Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговорный процесс по созданию единой поместной церкви в Украине, - Климкин

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава МИД Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Информационно-просветительский отдел УПЦ МП отреагировал на мою вчерашнюю статью "Уроки Константинополя".

В этом есть две новости - хорошая и плохая. Хорошая новость в том, что в УПЦ МП мои статьи читают. ... Плохая же заключается в том, что там эти статьи, к сожалению, или не способны (что совсем печально), либо не хотят понимать. Между тем моя статья является всего лишь изложением и анализом текста "Вселенский престол и Церковь Украины", который, основываясь на исторических материалах, недавно опубликовал не кто иной, как сам Вселенский Патриархат. В своем анализе я приводил или тезисы Фанара, или прямые и единственно возможные выводы из них. Так что, называя мои размышления нелепыми, в УПЦ МП обвиняют в нелепости историю. Для них, похоже, настоящая история действительно нелепа", - заявил он.

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"Я понимаю, что когда правда глаза колет, то история звучит довольно неприятно и ее хочется спрятать куда подальше или, еще лучше, вообще переписать. Но убежден, что историю всегда лучше признавать, а не скрывать или фальсифицировать, тем более, если речь идет об истории канонической. А в моей статье говорится как раз о каноничности. В документе "Вселенский престол и Церковь Украины" прямо сказано, что Украина всегда была канонической территорией именно Вселенского патриархата. Мне кажется, что из этого вполне можно сделать следующий вывод: в таком случае Украина не может быть канонической территорией Москвы. Логично? Похоже, что логики здесь не видит только РПЦ. Возможно, РПЦ располагает какими-то альтернативными архивными документами (только настоящие, а не наскоро сфальсифицированные!), тогда я бы с удовольствием с ними ознакомился. Но, поскольку Москва до сих пор ничем не возразила Константинополю, таких документов, очевидно, нет", - добавил министр.

"Совсем другой вопрос - как нам вести себя сейчас, как сохранить мир и согласие в украинском обществе? Авторы же заявления УПЦ МП то ли от нервов, то ли по указанию из Москвы путают праведное с грешным. Отталкиваясь от моих тезисов о каноничности (а это все те же тезисы Вселенского Патриархата), они делают несколько абсурдных перескоков, чтобы выдвинуть против меня обвинения. Давайте сверим их с текстом моей статьи:

- обвинение в разжигании межконфессиональной розни и дискриминации по религиозным убеждениям.

Цитата из моей статьи: "Менее всего сегодня Украине нужны новые распри и раздоры. Должны заботиться прежде всего о людях, о верующих, к которому бы патриархата они не принадлежали, о мире и согласии в нашем общем доме".

- обвинения в желании лишить МПЦ РП возможности существовать в украинском государстве.

Цитата из статьи: "Не забывайте, что вхождение в Поместную церковь будет исключительно добровольным. Не государственные органы, не церковные иерархи, а сами прихожане каждого прихода будут определять, к какому патриархату он будет принадлежать. Это очень важно, и в этом залог мира, взаимного понимания и уважения".

- обвинения в обвинениях конфессии (т.е. УПЦ МП), которая объединяет украинцев на всей территории нашего государства.

Цитата из статьи: "Обеспечить мир и согласие, поставить крест на проблемах прошлого может только единая поместная автокефальная Украинская православная церковь, которая соберет под своим омофором всех православных Украины, не разделяя их на "московских", "киевских" или нынешних автокефалов", - парировал Климкин УПЦ МП.

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"Итак, сейчас как раз и настал тот момент, когда все православные церкви Украины имеют историческую возможность доказать свою преданность идее украинского единства и единства украинского православия. Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговоры о вхождении в единую автокефальную поместную Украинскую православную церковь (только советую прислушиваться к собственному уму и сердцу, а не к директивам из Москвы, потому что так дела не будет!) Что касается обвинения, что я "московский агент", то с чистой совестью возвращаю его к УПЦ МП с предложением искать таких агентов в собственных рядах, причем отнюдь не ограничиваясь Информационно-просветительским отделом. Очень внимательно искать! Ну, а о том, что такое обвинение отдает политической шизофренией, говорить вообще излишне. Надеюсь, что речь идет только о политической", - резюмировал Климкин.







Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.