Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
12.10.18 17:58

Нас там нет, - в Кремле отреагировали на разрешение Порошенко отвечать российским боевикам любым оружием

Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия не является стороной конфликта и не может вмешиваться в происходящее на Донбассе.

песков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в очередной раз заявил о том, что "Россия не является стороной конфликта в Донбассе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС. Таким образом в Кремле отреагировали на приказ Порошенко отвечать всем имеющимся оружием на обстрелы со стороны поддерживаемых Россией боевиков группировок "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

"Россия не сторона конфликта (на Донбассе, – ред.), поэтому только может выразить сожаление из-за шагов Киева, которые ведут к напряженности", – сказал Песков в ответ на вопрос, последует ли какая-либо реакция Москвы на приказ Порошенко.

11 октября, выступая перед участниками межнациональных военных учений "Чистое небо-2018", Порошенко приказал руководителям операции Объединенных сил на Донбассе отвечать на обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований всеми возможными силами и средствами. Вместе с тем украинские военные не должны поддаваться на провокации боевиков, сказал президент. Он добавил, что требует не сдавать ни клочка украинской земли и выполнять сегодняшнюю просьбу и приказ, ведь необходимо сохранить жизнь каждого украинского военнослужащего. Перед этим на Донбассе в результате боевых действий погибли четверо украинских военных, и еще трое получили ранения.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100