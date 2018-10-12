Нас там нет, - в Кремле отреагировали на разрешение Порошенко отвечать российским боевикам любым оружием

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в очередной раз заявил о том, что "Россия не является стороной конфликта в Донбассе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС. Таким образом в Кремле отреагировали на приказ Порошенко отвечать всем имеющимся оружием на обстрелы со стороны поддерживаемых Россией боевиков группировок "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

"Россия не сторона конфликта (на Донбассе, – ред.), поэтому только может выразить сожаление из-за шагов Киева, которые ведут к напряженности", – сказал Песков в ответ на вопрос, последует ли какая-либо реакция Москвы на приказ Порошенко.

11 октября, выступая перед участниками межнациональных военных учений "Чистое небо-2018", Порошенко приказал руководителям операции Объединенных сил на Донбассе отвечать на обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований всеми возможными силами и средствами. Вместе с тем украинские военные не должны поддаваться на провокации боевиков, сказал президент. Он добавил, что требует не сдавать ни клочка украинской земли и выполнять сегодняшнюю просьбу и приказ, ведь необходимо сохранить жизнь каждого украинского военнослужащего. Перед этим на Донбассе в результате боевых действий погибли четверо украинских военных, и еще трое получили ранения.