Наемники обстреляли из артиллерии и БМП позиции возле Новолуганского, под Троицким и Светлодарском били из минометов, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новоалександровка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово и Лебединское.

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Опорные пункты наших войск вблизи Новолуганского оккупанты обстреляли из артиллерии калибра 100 мм и вооружения боевых машин пехоты. По позициям у Троицкого и Светлодарска противник применял минометы 82-го калибра.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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