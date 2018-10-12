В РПЦ предлагают низложить патриарха Варфоломея и создать свои приходы и епархии в Константинополе

Член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков предложил лишить Вселенского патриарха Варфоломея сана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По мнению священника, эта ответная мера естественно вытекает из ситуации, сложившейся после решений Константинополя поддержать создание поместной автокефальной церкви в Украине.

"Ввиду отпадения бывшего Константинопольского патриархата от Церкви создать епархии и приходы РПЦ на территории Турции, включая Стамбул", – пишет отец Андрей в своем фейсбуке.

Кроме того, он предлагает созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный Собор для низложения патриарха Варфоломея и членов его Синода.

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Также священник предлагает разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, "анафематствовать ересь восточного папизма, включая лжеучение о праве Стамбульского епископа на отмену и пересмотр анафем".

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По мнению священника, следует также объявить, что Константинопольский патриархат "учинил раскол, вошел в общение с анафемой и сам подпал под нее".

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

В РПЦ в ответ заявили, что собираются разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.





