Ярославский начнет строить терминал в Днепре, только когда государство утвердит программу выделения всех $120 млн на ВПП

Об этом сообщила пресс-служба DCH.

Сегодня, 12 октября, в Днепропетровской областной государственной администрации состоялось совещание по вопросу строительства нового аэропорта в Днипре, в котором принял участие министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Как известно, для начала реализации проекта необходимо выделение государственного финансирования в размере 120 млн долларов на постройку новой взлетно-посадочной полосы как объекта стратегического военно-гражданского назначения.

Что касается аэровокзального комплекса, то о готовности возвести его заявила группа DCH Александра Ярославского, имеющая успешный опыт создания современного международного аэропорта в Харькове к Евро-2012. В то же время, как подчеркивает Ярославский: "Если государство не выделит деньги на финансирование строительства полосы и перронов, то я не начну строительство".

На состоявшей после сегодняшнего совещания пресс-конференции Омелян сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о выделении на "взлетку" для Днипра 1 млрд гривен (или менее 36 млн долларов). "Ведется работа по включению в государственный бюджет на 2019 год 1 млрд гривен на реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП) и летного поля. Работы этого этапа должны быть завершены до марта будущего года", — сказал Омелян.

Министр инфраструктуры предположил, что за это время "инвестор выполнит свою заявленную часть работ по реконструкции терминала аэропорта. Уверен, что с 2021 года Днипро и весь прилегающий к городу регион получит современный аэропорт мирового уровня".

Однако в группе DCH Александра Ярославского сообщают, что строительные работы начнутся только после того, как будет утверждена государственная программа бюджетного финансирования строительства ВПП в размере 120 млн долларов - то есть в полном объеме.

Генеральный директор Международного аэропорта "Харьков" Владимир Васильченко заявил журналистам, что старт реконструкции аэропорта будет дан государством, когда в госбюджете будут предусмотрены средства на реконструкцию ВПП. "С нашей стороны задержек не будет. Но у каждой из сторон — и инвестора, и государства, и местной власти— есть определенные процедурные моменты. Стартом мы можем считать момент, когда в госбюджете появится строка о выделении денег на реконструкцию аэродрома в полном объеме", — сказал Васильченко.

По мнению экспертов авиасектора, позиция DCH вполне логична. В строительство аэровокзального комплекса в Харькове к Евро-2012 Александр Ярославский вложил свыше 107 млн долларов. Недофинансирование госчасти бюджета этого проекта (работы по реконструкции харьковского аэродрома) составляет 124 млн гривен, которые не выделены по сей день.

Напомним, в Днипре и области идет сбор голосов в поддержку петицию к Президенту Украины Петру Порошенко, в которой местная территориальная община просит главу государства содействовать, чтобы Кабинет Министров Украины выделили необходимое госфинансирование на строительства новой ВПП. По состоянию на 12 октября собрано уже около 22 тыс. подписей из 25 тыс., необходимых для рассмотрения этого документа Президентом Украины.