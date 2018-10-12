Порошенко - новобранцам: Призывников на фронт отправлять не будут

"Несколько лет назад я принял решение, и сегодня еще раз заявляю здесь, перед вашими родителями… призывники на фронт не отправляются. Еще раз хочу вас в этом заверить и вас, дорогие новобранцы", - сказал П.Порошенко в ходе церемонии торжественных проводов призывников в ряды Вооруженных сил Украины в Мариуполе Донецкой области вечером в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что задание призывников – научиться защищать государство.

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П.Порошенко отметил, что в текущем году будут проходить службу в рядах Вооруженных сил почти 500 юношей из Донецкой области