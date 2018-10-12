Закон о языке следует передать на проверку в Венецианскую комиссию, - Евросоюз

Евросоюз настаивает, что законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" должен соответствовать международным нормам и обязательствам Украины.

Об этом говорится в официальной позиции Евросоюза по этому вопросу, которая была предоставлена в ответ на запрос "Европейской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

В Брюсселе отметили, что наблюдают за процессом и знают о принятии Верховной радой закона "О языках" в первом чтении.

Обязательным условием в ЕС считают соответствие нового закона конвенциям Совета Европы, участником которых является украинская сторона.

"Украина должна продолжать выполнять свои международные обязательства, в том числе в рамках Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств", – говорится в комментарии.

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В ЕС подчеркнули, что во время подготовки предложений ко второму чтению украинский парламент должен провести консультации со сторонами, на которые влияет новое законодательство, включая представителей национальных меньшинств.

"Рекомендуем подать законопроект в Венецианскую комиссию для заключения (о соответствии европейским стандартам)", – говорится в комментарии ЕС.

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о языке.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал языковой закон, заявив, что он является частью частью антивенгерской кампании в Украине. Сийярто пообещал не снимать "блокаду" евроинтеграционных устремлений Украины.

В МИД РФ заявили, что новым законом об украинском языке Киев продолжает "тотальную украинизацию общества вопреки правовым нормам" и "ограничивает права миллионов граждан".

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