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12.10.18 19:22

Пограничник и таможенник поста "Одесса-аэропорт" попались на взятке 520 долл., - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители разоблачили на взятке пограничника и таможенника поста "Одесса-аэропорт".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Пограничник и таможенник поста Одесса-аэропорт попались на взятке 520 долл., - военная прокуратура 01

Установлено, что за беспрепятственное пересечение государственной границы Украины и не привлечение к ответственности за нарушение декларирования товаров, перевозку их без надлежащего таможенного оформления, указанные должностные лица требовали от гражданина Б. взятку на общую сумму 520 долларов.

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14 сентября на территории международного аэропорта "Одесса" сержант пограничного отряда Т. лично получила от заявителя взятку в размере 100 долларов.

Пограничник и таможенник поста Одесса-аэропорт попались на взятке 520 долл., - военная прокуратура 02

12 октября во время передачи второй части оговоренной суммы взятки в размере 420 долларов, которая проходила под контролем правоохранителей, инспектор пограничной службы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Пограничник и таможенник поста Одесса-аэропорт попались на взятке 520 долл., - военная прокуратура 03

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В настоящее время военной прокуратурой планируется сообщения задержанному лицу о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины, и направление ходатайства в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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