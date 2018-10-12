Пограничник и таможенник поста "Одесса-аэропорт" попались на взятке 520 долл., - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
Установлено, что за беспрепятственное пересечение государственной границы Украины и не привлечение к ответственности за нарушение декларирования товаров, перевозку их без надлежащего таможенного оформления, указанные должностные лица требовали от гражданина Б. взятку на общую сумму 520 долларов.
14 сентября на территории международного аэропорта "Одесса" сержант пограничного отряда Т. лично получила от заявителя взятку в размере 100 долларов.
12 октября во время передачи второй части оговоренной суммы взятки в размере 420 долларов, которая проходила под контролем правоохранителей, инспектор пограничной службы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время военной прокуратурой планируется сообщения задержанному лицу о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины, и направление ходатайства в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.