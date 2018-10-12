ЦИК назначил первые выборы в 125 объединенных громадах на 23 декабря

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу комиссии.

В августе предыдущий состав Центризбиркома отказался рассматривать назначение выборов в общинах до получения разъяснения профильного комитета Рады о возможности их назначения без проведения местного референдума об объединении ОТО в связи с признанием Конституционный судом неконституционным закона о референдумах.

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Новый состав на заседании в пятницу отменил решение о рассмотрении обращений областных государственных администраций о назначении выборов в ОТО только после получения разъяснений комитета.

После этого ЦИК назначил на воскресенье, 23 декабря, выборы в 125 ОТО: 15 городских, 22 поселковых и 88 сельских), в состав которых вошли 434 местных совета (15, 27 и 492 соответственно).

При этом, по словам члена ЦИКа Андрея Евстигнеева, среди этих 125 ОТО в семи продолжается судебный процесс относительно законности их объединения, однако ЦИК не поддержал его предложение пока не назначать в них выборы из-за этого.

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Таким образом, выборы пройдут в 27 ОТО Черкасской области, 12 - Николаевской, 9 - Волынской, 8 - Запорожской и Луганской, 7 - Житомирской, 5 - Львовской, Тернопольской и Черниговской, 4 - Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Черновицкой, 3 - Винницкой, Одесской, Полтавской, Ривненской и Хмельницкой, 2 - Херсонской и 1 - Днепропетровской и Донецкой.

Начало избирательного процесса объявлено с 3 ноября. По предварительным подсчетам участие в выборах могут принять более 702 тыс. граждан.

Ранее в Украине уже состоялось 707 первых выборов в ОТО, поэтому после проведения выборов 23 декабря их станет 832. Для проведения выборов в текущем году ЦИК должен был принять решение об их назначении до 13 октября включительно.