Адвокат, пытавшийся дать 20 тыс. долл. взятки сотруднику СБУ, задержан в Днепре. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Местный адвокат предложил следователю областного управления СБУ 20 тысяч долларов за содействие в решении вопроса о возвращении бизнесмену техники, изъятой в рамках открытого уголовного производства, и непривлечение к ответственности фигурантов дела. После получения противоправной предложения сотрудник СБУ обратился с соответствующим заявлением в подразделение внутренней безопасности Службы.

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Правоохранители задержали адвоката в центре Днепра согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке передачи всей суммы обещанного "гонорара".

В рамках начатого уголовного производства планируется сообщения задержанному о подозрении по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины и направления в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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