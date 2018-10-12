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12.10.18 19:44

Адвокат, пытавшийся дать 20 тыс. долл. взятки сотруднику СБУ, задержан в Днепре. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала в Днепре адвоката на предложения взятки сотруднику СБУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Адвокат, пытавшийся дать 20 тыс. долл. взятки сотруднику СБУ, задержан в Днепре 01

Местный адвокат предложил следователю областного управления СБУ 20 тысяч долларов за содействие в решении вопроса о возвращении бизнесмену техники, изъятой в рамках открытого уголовного производства, и непривлечение к ответственности фигурантов дела. После получения противоправной предложения сотрудник СБУ обратился с соответствующим заявлением в подразделение внутренней безопасности Службы.

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Правоохранители задержали адвоката в центре Днепра согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке передачи всей суммы обещанного "гонорара".

Адвокат, пытавшийся дать 20 тыс. долл. взятки сотруднику СБУ, задержан в Днепре 02

В рамках начатого уголовного производства планируется сообщения задержанному о подозрении по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины и направления в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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