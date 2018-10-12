"По ту линию фронта живут не только враги и наемники", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Кремль поставил задачу захватить всю Украину, а не отдельные ее территории. Об этом он заявил 12 октября во время торжественных проводов призывников в Мариуполе (Донецкая область), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мир в обмен на территорию – абсолютная иллюзия и самообман. Не будет ни мира, не территории. Путину нужен не Крым или Донбасс, ему нужна вся Украина. Я выступаю исключительно за освобождение Донбасса дипломатическим путем", – сказал глава государства.

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По словам Порошенко, Кремль "легко уничтожал мирное население бомбардировками".

"Украина – не Россия. Мы относимся к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь. Это Кремль под видом защиты русскоязычных в Украине превратил в арену боевых действий территорию, где и проживает большинство таких граждан", – сказал он.

Также президент подчеркнул, что не собирается "превращать Луганск и Донецк в Грозный".

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"По ту линию фронта живут не только враги и наемники. Там живут граждане Украины, наши соотечественники. Я никогда не приму решение превратить Донецк и Луганск на Грозный. Это неприемлемо и невозможно. Именно этим мы отличаемся от россиян", – отметил он.