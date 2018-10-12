Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
12.10.18 19:53

Договорились о сотрудничестве, чтобы не допустить религиозной вражды, - Аваков провел встречу с главой УПЦ МП Онуфрием и представителем УПЦ КП Евстратием

Глава МВД Арсен Аваков провел встречу с главой УПЦ МП Онуфрием и представителем УПЦ КП Евстратием на которой обсудили координацию действий между представителями церквей и правоохранителями в свете последних событий по созданию автокефальной церкви в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Аваков отметил: "С Митрополитом Онуфрием (УПЦ МП) и архиепископом Евстратием Зорей (УПЦ КП) договорились о сотрудничестве и координации действий по недопущению проявлений религиозной вражды в процессе урегулирования межцерковных отношений. МВД будет обеспечивать права и свободы независимо от конфессии!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД будет действовать жестко в случае разжигания религиозной вражды в связи с началом предоставления автокефалии, - Аваков

Договорились о сотрудничестве, чтобы не допустить религиозной вражды, - Аваков провел встречу с главой УПЦ МП Онуфрием и представителем УПЦ КП Евстратием 01

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100