Массовое отравление в Нетешине: пострадавших уже 60, 44 из них - дети

В городе Нетешин Хмельницкой области сальмонеллезом заболели уже 60 человек – воспитанники и работники городского ясли-сада. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Хмельницкий областной лабораторный центр МОЗ Украины.

"По состоянию на 11:00 12.10.2018 года среди детей и работников ДУЗ (ясли-сад комбинированного типа) № 6 "Радуга" городе Нетешин Хмельницкой области зарегистрировано 60 случаев сальмонеллеза, в том числе у 44 детей", – говорится в сообщении.

Сальмонеллу ентеритидис обнаружили уже у 35 больных.

"Из инфекционного отделения коммунального учреждения Нетешинского городского совета "Специализированная медико-санитарная часть города Нетешин" выписано 28 переболевших, 10 больных остаются на стационарном лечении, 22 – на амбулаторном лечении", – уточнили в лабораторном центре.

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Результаты всех лабораторных исследований, проведенных во время эпидемиологического расследования обобщены и направлены в ГУ Госпродпотребслужбы Хмельницкой области, а также в следственный отдел Нетешинского отделения полиции Славутского отдела полиции, для принятия соответствующих организационно-правовых мер.

Напомним, первые пострадавшие с симптомами отравления поступили в больницы Нетешина вечером 3 октября. В первые дни в больницу доставили 21 человека. Больные жаловались на повышение температуры до 38-40 С, тошноту, рвоту, понос, общее недомогание и боли в животе.

Еще вчера было зарегистрировано 56 случаев сальмонеллеза, в том числе 44 среди детей.

Следователи в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту массового отравления детей и взрослых в дошкольном учреждении города Нетешин.

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