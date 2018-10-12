Российские СМИ обвинили взорванного Захарченко, что он "обманул Россию" и украл 24 миллиарда рублей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "МК".

Издание выяснило, что скрывается за официальными заявлениями.

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Неафишируемой целью кураторов "ДНР" было желание удерживать уровень жизни населения процентов на 10 выше чем в Украине. Однако, по ходу войны эта цель потерялась. Сейчас в Донецке жизнь значительно хуже чем в ближайших украинских Краматорске и Мариуполе.

В большинстве случаев пенсия не превышает трех тысяч рублей. Зарплаты врачей и учителей колеблются в районе 4-5 тысяч, а за счет добавок и переработок могут достигнуть 9-11 тысяч рублей. Это сейчас в "ДНР" считается приличным доходом. Плачевная ситуация объясняется тем, что работы не в бюджете в Донецке все меньше и меньше. А из Красного Луча или Ясиноватой донецкие условия кажутся раем. Люди ездят ежедневно вдоль линии фронта из этих городов в Донецк за заработной платой в 7 тысяч рублей, тратя на дорогу полторы тысячи рублей в месяц. Богатые люди в Донецке - те, кто получает 30 тысяч - это начальники департаментов правительства, депутаты и комбаты, а местный средний класс начинается с дохода в 12 тысяч рублей.

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И вот по итогам переговоров с Сурковым террорист Пушилин заявил, что Москва полностью поддерживает его действия. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время Россия поможет поднять уровень зарплат в самопровозглашенной "республике" и сдержать рост цен на товары первой необходимости. Правда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит о планах Москвы взять на себя повышение зарплат в "ДНР".

"Ранее власти ДНР часто сообщали Москве ложную информацию о социально-экономическом положении республики. Сейчас в Донецке внимательно разбирают дела предыдущего руководства и докладывают обо всех разночтениях своим партнерам в России, которые соответственно будут вносить правки в свою гуманитарную программу. Вероятно, ушедшие донецкие власти пытались продемонстрировать себя Москве в качестве эффективных менеджеров, способных справить с кризисом собственными силами. Таким образом, они добивались для себя большей самостоятельности" - объяснил "МК" глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Увеличивающаяся помощь из Москвы станет еще одним пунктом в "предвыборной агитации" боевика Пушилина. Ранее он начал антикоррупционное расследование против министерства доходов и сборов и лично против его главы Александра Тимофеева ("Ташкента"), "серого кардинала" при Александре Захарченко.

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