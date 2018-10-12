Российские СМИ обвинили взорванного Захарченко, что он "обманул Россию" и украл 24 миллиарда рублей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "МК".
Издание выяснило, что скрывается за официальными заявлениями.
Неафишируемой целью кураторов "ДНР" было желание удерживать уровень жизни населения процентов на 10 выше чем в Украине. Однако, по ходу войны эта цель потерялась. Сейчас в Донецке жизнь значительно хуже чем в ближайших украинских Краматорске и Мариуполе.
В большинстве случаев пенсия не превышает трех тысяч рублей. Зарплаты врачей и учителей колеблются в районе 4-5 тысяч, а за счет добавок и переработок могут достигнуть 9-11 тысяч рублей. Это сейчас в "ДНР" считается приличным доходом. Плачевная ситуация объясняется тем, что работы не в бюджете в Донецке все меньше и меньше. А из Красного Луча или Ясиноватой донецкие условия кажутся раем. Люди ездят ежедневно вдоль линии фронта из этих городов в Донецк за заработной платой в 7 тысяч рублей, тратя на дорогу полторы тысячи рублей в месяц. Богатые люди в Донецке - те, кто получает 30 тысяч - это начальники департаментов правительства, депутаты и комбаты, а местный средний класс начинается с дохода в 12 тысяч рублей.
И вот по итогам переговоров с Сурковым террорист Пушилин заявил, что Москва полностью поддерживает его действия. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время Россия поможет поднять уровень зарплат в самопровозглашенной "республике" и сдержать рост цен на товары первой необходимости. Правда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит о планах Москвы взять на себя повышение зарплат в "ДНР".
"Ранее власти ДНР часто сообщали Москве ложную информацию о социально-экономическом положении республики. Сейчас в Донецке внимательно разбирают дела предыдущего руководства и докладывают обо всех разночтениях своим партнерам в России, которые соответственно будут вносить правки в свою гуманитарную программу. Вероятно, ушедшие донецкие власти пытались продемонстрировать себя Москве в качестве эффективных менеджеров, способных справить с кризисом собственными силами. Таким образом, они добивались для себя большей самостоятельности" - объяснил "МК" глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
Увеличивающаяся помощь из Москвы станет еще одним пунктом в "предвыборной агитации" боевика Пушилина. Ранее он начал антикоррупционное расследование против министерства доходов и сборов и лично против его главы Александра Тимофеева ("Ташкента"), "серого кардинала" при Александре Захарченко.