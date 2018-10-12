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12.10.18 20:26

"Провокация, поддерживаемая США", - в МИД РФ отреагировали на решение Синода Вселенского патриарха

Лавров подчеркнул, что УПЦ МП выступает против "провокаций, которые сейчас затевает Патриарх константинопольский Варфоломей".

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия патриарха Константинопольского Варфоломея по предоставлению автокефалии украинской церкви провокацией, поддерживаемой Соединенными Штатами. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД России.

По его словам, "эта провокация задумана с тем, чтобы использовать две неканонические раскольничьи церкви на Украине (УПЦ КП и УАПЦ, – ред.), ...которые в интересах этой провокации, созвав на днях Священный Синод в Константинополе, Патриарх Варфоломей признал каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви".

"Украинская Православная Церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас затевает Патриарх константинопольский Варфоломей при прямой публичной поддержке из Вашингтона", – подчеркнул Лавров.

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Напомним, 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

В РПЦ в ответ заявили, что собираются разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

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