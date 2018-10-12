"Провокация, поддерживаемая США", - в МИД РФ отреагировали на решение Синода Вселенского патриарха

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия патриарха Константинопольского Варфоломея по предоставлению автокефалии украинской церкви провокацией, поддерживаемой Соединенными Штатами. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД России.

По его словам, "эта провокация задумана с тем, чтобы использовать две неканонические раскольничьи церкви на Украине (УПЦ КП и УАПЦ, – ред.), ...которые в интересах этой провокации, созвав на днях Священный Синод в Константинополе, Патриарх Варфоломей признал каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви".

"Украинская Православная Церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас затевает Патриарх константинопольский Варфоломей при прямой публичной поддержке из Вашингтона", – подчеркнул Лавров.

Читайте на Цензор.НЕТ: В РПЦ предлагают низложить патриарха Варфоломея и создать свои приходы и епархии в Константинополе

Напомним, 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

В РПЦ в ответ заявили, что собираются разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.