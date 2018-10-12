Полковник ФСБ Гиркин объявил конкурс оскорблений Путина во "Вконтакте"

Об этом на своей странице в соцсети "Вконтакте" написал террорист, полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), передает Цензор.НЕТ.
"Предлагаю Владимиру Владимировичу варианты названий для его будущих мемуаров:
- "ПОПАЛ В ИСТОРИЮ И ТАМ ОБОСРАЛСЯ";
- "НА МНЕ КОНЧИЛАСЬ РОССИЯ";
- "БАТЫЙ И ГИТЛЕР ТАКОГО НЕ СУМЕЛИ";
- "ОТ ЛУБЯНКИ ДО ГААГИ - ПУТЬ ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ"
- "МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ - Я И РОССИЯ. ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ОДИН".;
- "Я ПРОВОДИЛ РОССИЮ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ";
- "ЗАКАТ РОССИИ ВРУЧНУЮ - НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ ПРЕЗИДЕНТА";
- "МЫСЛИ НА РАЗВАЛИНАХ";
- "ВОСПОМИНАНИЯ О РАЗМЫШЛЕНИЯХ";
- "ПУТИН И РОССИЯ - МЫ УШЛИ ВМЕСТЕ".
- "Я ПЕРЕЖИЛ СВОЮ ГАЛЕРУ"
- "ТАК НЕ ДОСТАНЬСЯ-Ж НИКОМУ!"
- "ВСЁ РАДИ СПОРТА"
- "ЧЕМПИОН НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ"
- "КУДА ДЕЛАСЬ СТРАНА? - ИСТОРИЯ НЕПОНЯТОГО ГЕНИЯ"
- "ДОЛЬШЕ БРЕЖНЕВА!"
- "ПОСЛЕ МЕНЯ БЫЛ ПОТОП".
- "ПРИВЁЛ РОССИЮ К ФИНАЛУ"
- "МОЯ ЖИЗНЬ НА ПРЕСТОЛЕ. (СОРТИРЫ, СТЕРХИ, АМФОРЫ, БАТИСКАФЫ, ХОККЕЙ, ЩУКИ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЕЗДКИ)".
- "БЛАГОДАРЯ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ" (ЗАПИСКИ УСПЕШНОГО МЕНЕДЖЕРА)"
- "ВЕЛИКИЙ ЛИКВИДАТОР" (КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ЛИКВИДАЦИИ СТРАНЫ)"
- "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ"
- "НЕ ТОКМО КОРЫСТИ РАДИ, НО И ВОЛЕЮ ПОСЛАВШИХ МЯ".
- "СТРАНА ДЛЯ ДРУЗЕЙ".
- "БОЛЬШЕ НИКТО НЕ СМОЖЕТ!"
- "20 ЛЕТ НЕБЫВАЛОГО ПАРТНЕРСТВА".
- "ВОСПОМИНАНИЯ СКРОМНОГО ГЕНИЯ О СТРАНЕ, КОТОРУЮ ВЫ ПОТЕРЯЛИ".
- "ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА. ВЫДОИТЬ И ОБАНКРОТИТЬ!"
- " МНЕ НЕ ХВАТИЛО ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ И ТРИЛЛИОНОВ";
- "ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕ ИСКАЛ. ПРИЧИНЫ НАШЛИСЬ САМИ".
- "БАЛАНСИРУЯ НА КРАСНОМ КОВРЕ".
- "МОЯ ЭПОХА - ПОСЛЕДНЯЯ ДЛЯ ЭТОЙ СТРАНЫ"
- "ОБМАНУТАЯ ЛЮБОВЬ И НЕДОСТОЙНЫЙ НАРОД".
- "ОПЯТЬ НЕ ТОТ НАРОД ДОСТАЛСЯ".
- "ВАМ - НЕБЛАГОДАРНЫЕ ПОКОЙНИКИ".
- "ЖИЗНЬ ПО ЗАВЕТАМ ЕЛЬЦИНА"
- "БЫЛ ВЕРЕН САМОМУ СЕБЕ".
- "В КОНЦЕ ПУТИ РОССИЮ Я ЗАМЕТИЛ
И В ГРОБ КЛАДЯ, - БЛАГОСЛОВИЛ!"
- "ЕЁ НАЗЫВАЛИ РОССИЯ. - ЗАПИСКИ ПРЕЗИДЕНТА, КОТОРЫЙ ВЫЖИЛ.
- "КТО Я ? ГДЕ Я? Я?"
Накидывайте варианты комментариях", - заявил российский террорист Гиркин.