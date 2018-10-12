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12.10.18 20:51

Полковник ФСБ Гиркин объявил конкурс оскорблений Путина во "Вконтакте". СКРИНШОТЫ

Бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) на своей странице в российской соцсети объявил конкурс оскорблений президента РФ Владимира Путина.

Полковник ФСБ Гиркин объявил конкурс оскорблений Путина во "Вконтакте". СКРИНШОТЫ

Об этом на своей странице в соцсети "Вконтакте" написал террорист, полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), передает Цензор.НЕТ.

"Предлагаю Владимиру Владимировичу варианты названий для его будущих мемуаров:

- "ПОПАЛ В ИСТОРИЮ И ТАМ ОБОСРАЛСЯ";

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По ночам регулярно подвыпивший Бородай спал с проститутками в вип-номере 5-звездочного отеля, - террорист Гиркин

- "НА МНЕ КОНЧИЛАСЬ РОССИЯ";

- "БАТЫЙ И ГИТЛЕР ТАКОГО НЕ СУМЕЛИ";

- "ОТ ЛУБЯНКИ ДО ГААГИ - ПУТЬ ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ"

- "МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ - Я И РОССИЯ. ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ОДИН".;

- "Я ПРОВОДИЛ РОССИЮ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ";

- "ЗАКАТ РОССИИ ВРУЧНУЮ - НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ ПРЕЗИДЕНТА";

- "МЫСЛИ НА РАЗВАЛИНАХ";

- "ВОСПОМИНАНИЯ О РАЗМЫШЛЕНИЯХ";

- "ПУТИН И РОССИЯ - МЫ УШЛИ ВМЕСТЕ".

- "Я ПЕРЕЖИЛ СВОЮ ГАЛЕРУ"

- "ТАК НЕ ДОСТАНЬСЯ-Ж НИКОМУ!"

- "ВСЁ РАДИ СПОРТА"

- "ЧЕМПИОН НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ"

- "КУДА ДЕЛАСЬ СТРАНА? - ИСТОРИЯ НЕПОНЯТОГО ГЕНИЯ"

- "ДОЛЬШЕ БРЕЖНЕВА!"

- "ПОСЛЕ МЕНЯ БЫЛ ПОТОП".

- "ПРИВЁЛ РОССИЮ К ФИНАЛУ"

- "МОЯ ЖИЗНЬ НА ПРЕСТОЛЕ. (СОРТИРЫ, СТЕРХИ, АМФОРЫ, БАТИСКАФЫ, ХОККЕЙ, ЩУКИ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЕЗДКИ)".

- "БЛАГОДАРЯ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ" (ЗАПИСКИ УСПЕШНОГО МЕНЕДЖЕРА)"

- "ВЕЛИКИЙ ЛИКВИДАТОР" (КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ЛИКВИДАЦИИ СТРАНЫ)"

- "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ"

- "НЕ ТОКМО КОРЫСТИ РАДИ, НО И ВОЛЕЮ ПОСЛАВШИХ МЯ".

- "СТРАНА ДЛЯ ДРУЗЕЙ".

- "БОЛЬШЕ НИКТО НЕ СМОЖЕТ!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты "Союз", решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ.

- "20 ЛЕТ НЕБЫВАЛОГО ПАРТНЕРСТВА".

- "ВОСПОМИНАНИЯ СКРОМНОГО ГЕНИЯ О СТРАНЕ, КОТОРУЮ ВЫ ПОТЕРЯЛИ".

- "ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА. ВЫДОИТЬ И ОБАНКРОТИТЬ!"

- " МНЕ НЕ ХВАТИЛО ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ И ТРИЛЛИОНОВ";

- "ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕ ИСКАЛ. ПРИЧИНЫ НАШЛИСЬ САМИ".

- "БАЛАНСИРУЯ НА КРАСНОМ КОВРЕ".

- "МОЯ ЭПОХА - ПОСЛЕДНЯЯ ДЛЯ ЭТОЙ СТРАНЫ"

- "ОБМАНУТАЯ ЛЮБОВЬ И НЕДОСТОЙНЫЙ НАРОД".

- "ОПЯТЬ НЕ ТОТ НАРОД ДОСТАЛСЯ".

- "ВАМ - НЕБЛАГОДАРНЫЕ ПОКОЙНИКИ".

- "ЖИЗНЬ ПО ЗАВЕТАМ ЕЛЬЦИНА"

- "БЫЛ ВЕРЕН САМОМУ СЕБЕ".

- "В КОНЦЕ ПУТИ РОССИЮ Я ЗАМЕТИЛ
И В ГРОБ КЛАДЯ, - БЛАГОСЛОВИЛ!"

- "ЕЁ НАЗЫВАЛИ РОССИЯ. - ЗАПИСКИ ПРЕЗИДЕНТА, КОТОРЫЙ ВЫЖИЛ.

- "КТО Я ? ГДЕ Я? Я?"

Накидывайте варианты комментариях", - заявил российский террорист Гиркин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террорист Гиркин о деле "Боширова": "Или президент РФ соврал, или его подставили"

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