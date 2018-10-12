Facebook удалил десятки российских аккаунтов за слежку за пользователями

Соцсеть Facebook удалила несколько десятков учетных записей российской компании Social Data Hub за незаконный сбор данных пользователей. В Facebook отметили, что компания предоставляла аналитические услуги правительству РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

Facebook подозревает Social Data Hub в непредусмотренных в соглашении сборе и анализе данных пользователей.

"Мы отключили более 66 аккаунтов, профилей, страниц и приложений Social Data Hub от нашего сервиса и ожидаем, что можем найти и отключить еще больше учетных записей", – заявили в соцсети.

Читайте на Цензор.НЕТ: На объекты украинских госструктур совершена новая хакерская атака, - СБУ

Social Data Hub позиционирует себя как компанию, специализирующуюся на разработке систем искусственного интеллекта, которая собирает и анализирует данные, в том числе из открытых баз, с форумов и из мобильных приложений.

По словам основателя компании Артура Хачуяна, компания работает с госорганами по вопросам "поиска педофилов, дезертиров и других плохих людей".

Screenshot с сайта компании Social Data Hub

Его компания также помогла найти главного подозреваемого в деле о теракте 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова – по фотографии его оторванной головы.

Большой резонанс вызвал запуск сервиса Родительский контроль, который позволяет родителям следить за активностью детей в социальных сетях. Его лозунг "Лучше мы, чем ФСБ".

Представитель Facebook Мэтт Штайнфельд заявил, что для того, чтобы проводить работу по предотвращению сбора данных пользователей Facebook будет объединяться с другими компаниями и независимыми экспертами.

Также на Цензор.НЕТ: "Еще бы буденовки надели!". В ГРУ России устроили разнос провалившимся спецагентам, - "МБХ-медиа"