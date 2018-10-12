Священник, призывающий к свержению Варфоломея, в 2014 году надеялся, что Путин захватит Украину, - журналистка Ромалийская

Священник, призывающий к свержению Варфоломея, в 2014 году надеялся, что Украину захватит Путин. Об этом в блоге на Цензор.НЕТ пишет журналистка Ирина Ромалийская.

"Ах, какая милая деталь - священник, который сейчас в Москве призывает низвергнуть Варфоломея, одесский же! В 2014 лично вел переговоры с Глазьевым, беспокоился очень о том, чтобы российские войска не остановились на Крыме, а взяли всю Украину", - утверждает Ромалийская.

По словам журналистки, священник Андрей Новиков, предложивший лишить сана Константинопольского патриарха Варфоломея, в 2014 активно поддерживал "русскую весну" и фигурировал в "пленках Глазьева" (записях телефонных переговоров советника Президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева, которые делала украинская разведка).

Ромалийская пишет, что до апреля 2014 года Новиков был секретарем Одесской епархии, клириком Одесского Успенского кафедрального собора. Потом бежал в Москву и стал там настоятелем храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах.

По словам журналистки, в обнародованных частях "пленок Глазьева" Новиков упоминается дважды. Первый раз — когда российский православный пропагандист Кирилл Фролов сообщает Глазьеву, что "наши удерживают Николаев. Перекрыли мост, не пускают украинскую технику", и что связь с этими людьми нужно держать через "отца Андрея Новикова". А второй — когда сам Новиков беседует с Глазьевым 1 марта 2014 года (в это день Совет Федерации РФ разрешил Путину использовать российские войска на территории Украины, – ред.).

Ромалийская приводит цитату из их беседы.

"Отец Андрей: Скажите, а вот этот указ Путина, он касается всей же Украины? Там не написано, что только Крым?

Глазьев: Какой именно указ?

Отец Андрей: Ну, сейчас в Совете Федерации рассматривается - Путина представление "Об использовании войск Российской Федерации на территории Украины до наведения там общественно-конституционного порядка!

Глазьев: Ну... да, это касается всей Украины, конечно".

"Не высказываюсь о Томосе, ибо атеист. Но вот в таких случаях очень хочется, чтоб украинские православные поскорее отмежевались от московской церкви. Аминь", – подытоживает журналистка.