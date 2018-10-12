Всеукраинский объединительный собор хотят провести в храме Святой Софии в Киеве, - Евстратий (Зоря)

В УПЦ Киевского патриархата надеются, что в ближайшее время удастся провести Всеукраинский объединительный собор и избрать председателя Единой Поместной Украинской Церкви. Об этом в эфире "5 Канала" рассказал спикер Киевской Патриархии Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ.

"Наиболее логичным местом, где может состояться Объединительный собор, является Собор Святой Софии в Киеве как главная историческая митрополичья предстоятельская кафедра для Киевской Церкви. А когда – это будет зависеть от нас. Мы все будем делать для того, чтобы это произошло как можно быстрее, и хотелось бы, чтобы уже к следующему заседанию Священного Синода и Константинопольского Патриархата, который пройдет во второй половине ноября, мы уже могли прийти с хорошими плодами нашего домашней работы", – пояснил Зоря.

По его словам, все иерархи УПЦ Московского патриархата, которые подписали обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею, должны принять участие в соборе. В то же время, пресс-секретарь УПЦ КП добавил, что решение является добровольным, поэтому точное количество иерархов станет известно только на самом Соборе.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.





