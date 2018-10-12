За время боевых действий на Донбассе погибло 46 военных медиков, - Порошенко

Об этом Порошенко сказал в Мариуполе, посещая 61 военный мобильный госпиталь,информирует Цензор.НЕТ со ссылкойна пресс-службу президента.

"Непосредственное участие в оказании медицинской помощи в зоне боевых действий и на переднем крае обороны приняли почти 4 тысячи военных медиков. К сожалению, не все вернулись с поля боя - 46 военных медиков погибли. Мы склоняем головы перед врачами, фельдшерами, медицинскими сестрами, которые отдали свою жизнь, выполняя свой воинский долг ", - отметил глава государства.

Порошенко напомнил, что в 2014 году у военных не было элементарных аптечек, не говоря уже про бронированный транспорт или санитарную авиацию для эвакуации раненых.

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"На сегодняшний день обеспеченность личного состава боевых бригад индивидуальными медицинскими аптечками составляет 100%. Уже давно. Так же как и обеспечение бронежилетами, разгрузками и всем необходимым, чтобы защитить Родину. Нами была восстановлена инфраструктура военной медицины. И сейчас по моему заданию мы не просто восстановили инфраструктуру, а еще и адаптируем ее в соответствии с Законом о национальной безопасности к стандартам НАТО", - подчеркнул президент.

Порошенко в пятницу передал военным медикам 20 модернизированных санитарных автомобилей. По его словам, до конца года медицинская служба получит еще 100 автомобилей, адаптированных к эксплуатации в тяжелых полевых условиях.

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Президент возложил цветы к памятной стеле погибшим военным медикам и вручил награды медицинским работникам и раненным военным.