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12.10.18 23:06

Порошенко анонсировал массовую благодарственную молитву за автокефалию на Софийской площади 14 октября

Президент Украины Петр Порошенко поддержал идею провести благодарственную молитву за дарование автокефалии украинской церкви.

Порошенко анонсировал массовую благодарственную молитву за автокефалию на Софийской площади 14 октября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоритс в Фейсбуке Петра Порошенко.

В сообщении отмечается: "Ко мне обратилась группа уважаемых общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий. Они предлагают украинскому обществу совместно помолиться 14 октября за Украину, ее войско и единую церковь, которую творим вместе.

Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром приступим к благодарственной молитве за автокефалию для нашей Церкви.

Предлагаю собраться на историческом Софийской площади 14 октября в 9.30 утра. Нас объединяет Бог и Украина!"

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

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