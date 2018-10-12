Порошенко анонсировал массовую благодарственную молитву за автокефалию на Софийской площади 14 октября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоритс в Фейсбуке Петра Порошенко.

В сообщении отмечается: "Ко мне обратилась группа уважаемых общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий. Они предлагают украинскому обществу совместно помолиться 14 октября за Украину, ее войско и единую церковь, которую творим вместе.

Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром приступим к благодарственной молитве за автокефалию для нашей Церкви.

Предлагаю собраться на историческом Софийской площади 14 октября в 9.30 утра. Нас объединяет Бог и Украина!"

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.