Порошенко анонсировал массовую благодарственную молитву за автокефалию на Софийской площади 14 октября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоритс в Фейсбуке Петра Порошенко.
В сообщении отмечается: "Ко мне обратилась группа уважаемых общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий. Они предлагают украинскому обществу совместно помолиться 14 октября за Украину, ее войско и единую церковь, которую творим вместе.
Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром приступим к благодарственной молитве за автокефалию для нашей Церкви.
Предлагаю собраться на историческом Софийской площади 14 октября в 9.30 утра. Нас объединяет Бог и Украина!"
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.