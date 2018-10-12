Шесть политических партий получили 128 млн грн госфинансирования на 4 квартал, - НАПК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" получит средства в сумме 32,6 млн грн, политическая партия "Народный фронт" - 33 млн грн, политическая партия "Оппозиционный блок"- 14 млн грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 11,1 млн грн, политическая партия "ВО "Батькивщина"- 8,5 млн грн. Политическая партия "Объединение "Самопомич" получит 16,4 млн грн, а также дополнительно 12,8 млн грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.
Общая сумма государственного финансирования на 2018 год, распределена между политическими партиями, составляет 513,7 млн грн. Национальное агентство перечисляет средства на счета каждой партии ежеквартально.
В НАПК напоминают, что право на финансирование в 2018 году получили партии, которые на последних парламентских выборах в 2014 году получили не менее 5% голосов избирателей.
После следующих парламентских выборов будут финансироваться все партии, которые получили не менее 2 процентов голосов избирателей.