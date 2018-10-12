Шесть политических партий получили 128 млн грн госфинансирования на 4 квартал, - НАПК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" получит средства в сумме 32,6 млн грн, политическая партия "Народный фронт" - 33 млн грн, политическая партия "Оппозиционный блок"- 14 млн грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 11,1 млн грн, политическая партия "ВО "Батькивщина"- 8,5 млн грн. Политическая партия "Объединение "Самопомич" получит 16,4 млн грн, а также дополнительно 12,8 млн грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

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Общая сумма государственного финансирования на 2018 год, распределена между политическими партиями, составляет 513,7 млн грн. Национальное агентство перечисляет средства на счета каждой партии ежеквартально.

В НАПК напоминают, что право на финансирование в 2018 году получили партии, которые на последних парламентских выборах в 2014 году получили не менее 5% голосов избирателей.

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После следующих парламентских выборов будут финансироваться все партии, которые получили не менее 2 процентов голосов избирателей.