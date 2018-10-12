Волкер работает на разрушение Минских соглашений, - МИД РФ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Выступая на словах за Минские соглашения, Волкер на деле работает на их разрушение. Именно на это нацелена продвигаемая им концепция полной оккупации территории ДНР и ЛНР так называемыми "миротворцами" ООН, установления там международной военно-гражданской администрации с последующей принудительной передачей Донбасса под контроль киевских властей без предоставления региону особого статуса и обеспечения безопасности его населения, как было договорено в Минске", - завяили в российском МИДе.

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Также в РФ недовольны высказываниями Волкера об усилении санкционного давления на страну-агрессора.

"Постоянно демонстрируя агрессивный антироссийский настрой и энергичную поддержку реваншистских устремлений киевского режима в отношении Донбасса, ратуя за расширение поставок Киеву вооружений поражающего действия, спецпредставитель США явно не помогает урегулированию конфликта", - говорится в комментарии МИД РФ.

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