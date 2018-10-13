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13.10.18 01:44

ОБСЕ трижды за неделю фиксировала автоколонны, ночью заезжающие на оккупированный Донбасс из РФ, - Хуг

Наблюдатели ОБСЕ на этой неделе трижды фиксировали автоколонны из РФ на территории оккупированного Донбасса.

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Об этом сообщил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"На этой неделе СММ ОБСЕ трижды фиксировала конвои, которые заезжали и выезжали с территории Украины. Все они были замечены беспилотниками дальнего радиуса действия ночью, на грунтовых дорогах и в местах, где нет официальных пунктов пересечения границы с РФ. Мы фиксировали эти конвои три ночи подряд - в ночь на 12, 11 и 10 октября ", - пояснил Хуг.

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Все конвои были замечены недалеко от поселка Маныч, которое примерно за 76 километров к востоку от Донецка. "Опять же, у неконтролируемого отрезка границы Украины с РФ", - отметил Хуг.

"Каждый раз эти конвои состояли из различных машин. Мы фиксировали грузовики военного типа, гражданские. Что интересно, в последних двух конвоях мы зафиксировали зенитную установку, установленную на одном из грузовиков, который двигался со стороны границы с Россией. А в ночь на 12 октября - бронетранспортер на прицепе, тоже недалеко от границы с Российской Федерацией, где нет пунктов пропуска", - подчеркнул заместитель председателя СММ.

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