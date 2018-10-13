Порошенко призвал главу УАПЦ Макария участвовать в подготовке Архиерейского Собора для избрания главы украинской церкви

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко поздравил митрополита с важным решением Синода Вселенского Патриархата.

"Убежден, что вместе с днем ​​референдума, с днем ​​независимости, 11 октября войдет в историю Украины как день автокефалии Украинской поместной православной церкви", - отметил глава государства.

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Митрополит Макарий выразил надежду, что украинский народ это событие по достоинству оценит, потому что оно направлено ​​для будущих поколений.

Порошенко поблагодарил предстоятеля УАПЦ за твердую и принципиальную позицию в процессе создания поместной Церкви. По его словам, остался ответственный шаг - Архиерейский Собор, на котором будет избран предстоятель Церкви. Президент выразил надежду, что митрополит Макарий примет активное участие в подготовке Собора.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.