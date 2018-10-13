Порошенко призвал главу УАПЦ Макария участвовать в подготовке Архиерейского Собора для избрания главы украинской церкви

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Порошенко поздравил митрополита с важным решением Синода Вселенского Патриархата.
"Убежден, что вместе с днем референдума, с днем независимости, 11 октября войдет в историю Украины как день автокефалии Украинской поместной православной церкви", - отметил глава государства.
Митрополит Макарий выразил надежду, что украинский народ это событие по достоинству оценит, потому что оно направлено для будущих поколений.
Порошенко поблагодарил предстоятеля УАПЦ за твердую и принципиальную позицию в процессе создания поместной Церкви. По его словам, остался ответственный шаг - Архиерейский Собор, на котором будет избран предстоятель Церкви. Президент выразил надежду, что митрополит Макарий примет активное участие в подготовке Собора.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.