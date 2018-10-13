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13.10.18 08:11

За сутки наемники РФ совершили 26 обстрелов, один воин ВСУ получил легкое ранение, уничтожены двое террористов, - штаб ООС

За минувшие сутки российско-террористические войска 26 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, один военнослужащий получил легкое ранение.

За сутки наемники РФ совершили 26 обстрелов, один воин ВСУ получил легкое ранение, уничтожены двое террористов, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"Российские оккупанты 26 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями…В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение" - говорится в сводке.

За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка, Новозвановка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Марьинка, Тарамчук, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское

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"Опорные пункты наших войск в районе Новолуганского оккупанты обстреливали из минометов 120-го калибра, артиллерийских орудий калибра 100 мм и вооружения боевых машин пехоты. Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись защитники Троицкого и Светлодарска"- отметили в штабе ООС.

"С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди наших защитников нет" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, в течение суток двое боевиков НВФ уничтожены и еще двое получили ранения.

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