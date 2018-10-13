За сутки наемники РФ совершили 26 обстрелов, один воин ВСУ получил легкое ранение, уничтожены двое террористов, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"Российские оккупанты 26 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями…В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение" - говорится в сводке.

За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка, Новозвановка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Марьинка, Тарамчук, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское

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"Опорные пункты наших войск в районе Новолуганского оккупанты обстреливали из минометов 120-го калибра, артиллерийских орудий калибра 100 мм и вооружения боевых машин пехоты. Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись защитники Троицкого и Светлодарска"- отметили в штабе ООС.

"С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди наших защитников нет" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, в течение суток двое боевиков НВФ уничтожены и еще двое получили ранения.

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