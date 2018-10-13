Полиция усилит охрану религиозных сооружений накануне 14 октября, - Фацевич

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Департамента коммуникации Нацполиции, соответствующее поручение дал правоохранителям заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.

"Необходимо приблизить наряды ко всем культовым сооружениям, сориентировать на это группы быстрого реагирования, патрульную полицию, полиция особого назначения и обращать внимание на все культовые сооружения без исключения, без принадлежности к конфессиям", – отметил Фацевич.

Необходимость усилить охрану церквей и храмов вызвана тем, чтобы не допустить возможных нарушений общественного порядка и безопасности граждан, принимающих участие в праздновании Дня защитника Украины или в религиозных богослужениях по случаю праздника Покровы Пресвятой Богородицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" назначила 14 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины. СПИСОК

По словам Фацевича, в преддверии празднования Дня защитника Украины и Покровы в полиции состоится ряд совещаний по обеспечению правопорядка во время празднования этих праздников. В частности, такое совещание состоится и в столичной полиции. Целью этих мер является координация действий подразделений полиции в сфере обеспечения порядка и безопасности граждан во время праздников.

"Есть ряд насущных вопросов, которые должны взять на контроль и отработать в полную силу и отдачу, чтобы не допустить каких-либо провокаций, нарушений публичной безопасности и порядке", – заявил заместитель главы Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине" в ВСУ и полиции

Он поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить надлежащую охрану правопорядка возле культовых сооружений, чтобы не допустить возможных столкновений и конфликтов на религиозной почве. Прежде всего - захват или блокирование церковных объектов.

В ближайшее время руководители областных подразделений полиции должны провести совместные совещания с представителями религиозных конфессий при участии органов власти. На этих совещаниях полиция должна способствовать разрешению спорных вопросов, связанных с культовыми сооружениями, чтобы предупредить возникновение конфликтных ситуаций.

"Воспитательные беседы" полиция запланировала и с руководителями политических партий, общественных организаций и молодежных движений.