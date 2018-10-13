Больше всего новостей про ООС публикует "Цензор.НЕТ" - 10%, меньше всего - "Страна" и "Вести", - исследование ИМИ. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк, приводя данные соответствующего исследования.

"В прошлом году мы проанализировали, откуда украинские СМИ черпают новости об АТО.

Ловите новый анализ на эту же тему, с интервалом в год, и теперь - про ООС.

Итог - стало и лучше, и хуже!

Количество информации об ООС в СМИ уменьшилась почти вдвое - от 7-9% от общего количества новостей в 2017 году, до лишь 4.5% в 2018-м.

Но, есть и позитивы: начали появляться собственные новости СМИ, которые составили 6% от общего количества новостей об ООС - а в прошлом году таких новостей в интернет-СМИ было ровно ноль.

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Нас удивили также некоторые редакционные особенности - например, при анализе мы не обнаружили ни одной официальной сводки ООС, или информации из штаба ООС на сайте "Вести".

По результатам исследования, больше всего материалов про ООС зафиксировано на сайте "Цензор" Юрия Бутусова - 10% от общего количества материалов, меньше всего - на "Стране" и "Вестях" (соответственно, лишь 2 и 2,5% материалов)".

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