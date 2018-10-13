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13.10.18 11:55

"Пион", "Оплот", "Бук-М1", "Дозор - Б": Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины. ФОТОрепортаж

Накануне 14 октября - Дня защитника Украины - на Михайловской площади в центре Киева открылась выставка военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Всего на выставке представлено около 60 единиц техники Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Среди представленных образцов - самоходная пушка "Пион", танк БМ "Оплот", боевая бронированная колесная машина "Дозор - Б", зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1", пиротехническая машина легкого типа "Казак ПМ-Л", санитарная машина.

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Кроме того, посетители могут ознакомиться с несколькими видами бронетранспортеров, танков, бронированных боевых машин, грузовых автомобилей.

Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 01
Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 02
Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 03
Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 04
Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 05
Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 06
Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 07
Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 08
Пион, Оплот, Бук-М1, Дозор - Б: Выставка военной техники открылась в Киеве ко Дню защитника Украины 09

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