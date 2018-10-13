На территории арсенала возле Ични прекратилась детонация боеприпасов, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 10:00 13 октября, в течение последнего часа, на территории арсенала хранения боеприпасов, детонация боеприпасов не наблюдается", - говорится в сообщении.

В течение дня 12 октября самолетами Ан-32П и вертолетом Ми-8 ГСЧС продолжалось тушение отдельных очагов пожара, осуществлено 39 сбросов воды (186 тонн), всего с начала работ - 85 сбросов (554 тонн).

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Пожарно-спасательными подразделениями обеспечена бесперебойная заправка водой пожарных танков Минобороны.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС продолжается очистка 16-километровой зоны прилегающей к арсеналу. В течение суток проводилась очистка 16 населенных пунктах расположенных вокруг арсенала, завершены работы в 6 населенных пунктах (Заудайка, Малая Девица, Обычев, Буримка, Безбородькив, Шеловичи).

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Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.