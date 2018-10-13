Горячая вода у жителей Киева появится в течение трех-четырех суток, - замглавы КГГА Пантелеев

Об этом на брифинге сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сегодня мы восстанавливаем работу ТЭЦ-6 и котельных. В течение трех-четырех суток услуга горячего водоснабжения восстановится в тех домах, где она отсутствовала по причине отсутствия газа", - сказал чиновник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гройсман призвал руководство "Нафтогаза" не затягивать с запуском тепла и горячей воды в Киеве. ВИДЕО

Напомним, что в апреле 2018 г. завершилось почти 17-летнее соглашение города с ПАО "Киевэнерго": функция снабжения горячей воды и тепла перешла к коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго", которое было специально создано для этой работы. Задолженность за природный газ, образовавшаяся за период действия соглашения с ОАО "Киевэнерго", стала причиной отсутствия газа на ТЭЦ и котельных.

В результате переговоров на уровне Правительства Украины и рассмотрения вопроса в суде Киеву удалось достичь более приемлемых условий для решения по задолженности за газ: вопросы штрафов и пени решаются отдельно, а предметом переговоров является только та задолженность, что имеет источники для компенсации.

Читайте также: "Киевтеплоэнерго" уже может возобновить горячее водоснабжение в столице. Надеемся, что это произойдет максимально быстро, - Перелома